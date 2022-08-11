Под Курском нашли склад боеприпасов

Снаряды хранились в земле со времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 10 августа сообщили об опасной находке. Снаряды времен Великой Отечественной войны местные жители обнаружили вблизи поселка Солнечный Золотухинского района.

На место ЧП выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь обнаружили артиллерийские снаряды 76 мм и 45 мм, минометные мины 82 мм и 50 мм. Арсенал вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.