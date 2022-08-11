11 августа ВСУ обстреляли курские поселки

В регионе продолжаются обстрелы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области снова неспокойно.

- Противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже, - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт на .своей странице в соцсети.

КП уже сообщала, что повреждение на железнодорожном перегоне «Льгов-Суджа» устранено поздно вечером 10 августа, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

10 августа в Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа» обнаружили повреждение рельсов.

- Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки, - заявил тогда глава региона.

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

До 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности.