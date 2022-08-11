В Курской области восстановили движение на поврежденном перегоне

О ЧП на "железке" 10 августа сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Повреждение на железнодорожном перегоне «Льгов-Суджа» устранено поздно вечером 10 августа, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП рассказала, что 10 августа в Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов – Суджа» обнаружили повреждение рельсов.

- Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки, - заявил тогда глава региона.

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

До 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности.