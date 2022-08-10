В регионе держится летняя жара Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 августа в Курской области будет переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер северо-восточный ночью 4-9, днем 8-13 м/с. Температура: - ночью 14-19°, днем 26-31°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, в Курской области создали больше 190 километров и обновили свыше 3 200 километров противопожарных минерализованных полос в лесных зонах. Продолжается и благоустройство курских лесных массивов. Так, с начала года в лесах региона обновили 123 шлагбаума, благоустроили 113 зон отдыха.

Помимо этого, прошло более 1 300 патрулирований, составили 11 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.