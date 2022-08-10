В Курске открыли два новых пункта приема вторсырья

Сейчас в регионе работают восемь таких пунктов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На Майском бульваре, 22 и улице 50 лет Октября, 15А появились пункты приема вторичного сырья «ЭкоДом». Они работают по будням с 08:00 до 17:00. Каждый желающий может сдать макулатуру, пластик, стекло и ветошь.

Как рассказывают в областной администрации, цель проекта – увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку, сократить количество несанкционированных свалок и уменьшить объем отходов для захоронения.

Сейчас в регионе работают восемь таких пунктов, семь из них в областном центре и один в Фатеже. Всего в рамках проекта планируется создание 30 пунктов: 15 – в Курске, 15 – в районах области.