В 2022 году в лесах Курской области благоустроили 113 зон отдыха

В регионе продолжаются мероприятия по предупреждению пожаров в лесах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в комитете природных ресурсов, в Курской области создано более 190 километров и обновлено свыше 3 200 километров противопожарных минерализованных полос в лесных зонах. Продолжается и благоустройство курских лесных массивов. Так, с начала года в лесах региона устроено и обновлено 123 шлагбаума, 225 единиц наглядной агитации, благоустроено 113 зон отдыха.

Помимо этого, было проведено более 1 300 патрулирований, составлено 11 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на общую сумму 113,5 тысяч рублей,

С начала пожароопасного сезона было ликвидировано пять возгораний вблизи лесного фонда. Однако лесных пожаров допущено не было.

Комитет природных ресурсов Курской области напоминает курянам и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить в региональный диспетчерский пункт: 8-4712-53-04-25 либо по номеру единой прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.