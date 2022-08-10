11 августа в Курске отключат холодную воду

Без воды останутся восемь улиц Фото: Архив "КП"

В городской администрации сообщили об очередных отключениях водоснабжения. На этот раз из-за неотложных ремонтно-профилактических работ без холодной воды останутся восемь улиц.

Так, 11 августа с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: улица Студенческая, Веспремская, 50 лет Октября (№ 94г, 96, 96а, 96б, 110), Орловская, проспект Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19 а-д; четные номера - от № 2 до № 18 ), проезд Сергеева, проспект Энтузиастов (нечетные номера домов), проспект Хрущева (№14, №16).

Справки по телефону: 70-06-14.