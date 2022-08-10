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Общество10 августа 2022 13:46

Курская пляска «Тимоня» войдет в Золотую антологию народной культуры

Всего в список включены сто шедевров
Кристина ГОРБАТЕНКО
К изданию антологию готовит Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова

К изданию антологию готовит Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова

Фото: Архив "КП"

Карагодная пляска Курской области «Тимоня» войдет в Золотую антологию народной культуры. Об этом сообщили в областной администрации.

Золотая антология народной культуры – это проект, в который входят сто шедевров нематериального культурного наследия народов России. К изданию антологию готовит Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Теперь курская «Тимоня» сможет претендовать на федеральную поддержку таких проектов, как межрегиональный фольклорный фестиваль «Тимоня-FEST».

Напомним, традиционная пляска «Тимоня» – уникальная культурная традиция Курского края, которая сохранилась до наших дней и бытует в южной части нашего региона – в Большесолдатском, Суджанском и Беловском районах.