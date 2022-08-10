Курянин перевел мошенникам 935 тысяч рублей

Одного из преступников задержали Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, курянину позвонила незнакомка и представилась сотрудницей службы поддержки портала по предоставлению государственных услуг. Она сообщила мужчине о поступившей заявке на смену учетных данных, на что тот ответил, что последний раз пользовался услугами портала полгода назад и никакую заявку не оставлял. Однако девушка убедила курянина, что утерянными персональными данными могут в корыстных целях воспользоваться мошенники. Потом к разговору подключился лжесотрудник банка-компаньона, который предложил перевести имеющиеся сбережения на защищенный счет с повешенной процентной ставкой. Мужчина выполнил, что ему сказали - снял сбережения и перевел их на продиктованный счет. В результате сумма ущерба составила 935 тысяч рублей.

Курянин обратился в полицию. Мошенника стражам порядка удалось задержать в городе Казани. 36-летний мужчина арестован. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям и предостерегают жителей региона о недопустимости каких-либо финансовых сделок, осуществляемых под диктовку посторонних лиц.