10 августа в Курской области нашли еще шесть снарядов

ВОП обнаружили в Фатежском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи деревни Прошиваловка Фатежского района нашли ВОП времен Великой Отечественной поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 10 августа.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном МЧС, были найдены: два РС - 82 миллиметра и четыре авиагранаты АГ 2. Снаряды были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».

Ранее КП писала о том, что три артснаряда были обнаружены в Беловском районе.