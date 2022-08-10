В Курске автомобиль сбил 37-летнюю женщину

Женщина получила различные травмы Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, 9 августа примерно в 08:40, в районе дома № 50 на проспекте Ленинского Комсомола, водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил женщину-пешехода 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 9 августа в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 00:05 на улице Энгельса в районе дома № 120б/1. По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста», под управлением водителя 2000 года рождения, столкнулась с мотоциклом «Рейсер», за рулем которого был водитель 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла и женщина-пассажир 1995 года рождения получили травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.