В Курске утвердили программу мероприятий к 990-летию города

В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных 990-летию Курска. В ее основе — «10 шагов к 1000-летию», сообщили в мэрии.
4 сентября запланировано задействовать большое количество локаций. Это Театральная площадь, улица Ленина, Перекальского, Боевка. Будут охвачены и все округа.
В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия. Также будет запущен проект пешеходной улицы Максима Горького.
Ранее КП сообщала, что этно-фестиваль «Ключи города» пройдет 3-4 сентября в Курске на территории Детинца.
Богатство самобытного Курского региона будет представлено через разные виды искусства. Жителей города и области ждет насыщенная программа, которая развернется на девяти площадках.