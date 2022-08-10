В Курске утвердили программу мероприятий к 990-летию города

В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных 990-летию Курска. В ее основе — «10 шагов к 1000-летию», сообщили в мэрии.

4 сентября запланировано задействовать большое количество локаций. Это Театральная площадь, улица Ленина, Перекальского, Боевка. Будут охвачены и все округа.

В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия. Также будет запущен проект пешеходной улицы Максима Горького.

Ранее КП сообщала, что этно-фестиваль «Ключи города» пройдет 3-4 сентября в Курске на территории Детинца.

Богатство самобытного Курского региона будет представлено через разные виды искусства. Жителей города и области ждет насыщенная программа, которая развернется на девяти площадках.