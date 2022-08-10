Под Курском нашли три артснаряда

Снаряды нашли 9 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в близи поселка Сосновый бор Беловского района.

На место ЧП выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены три артснаряда 76 мм времен Великой Отечественной войны. Снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.