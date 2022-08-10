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Победа10 августа 2022 9:22

Под Курском поисковый отряд поднял фрагменты самолета-штурмовика

По словам старожилов деревни, советский самолет был сбит противником в 1943 году
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе хранят память о Великой Отечественной войне

В регионе хранят память о Великой Отечественной войне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фатежском районе работает курский поисковый отряд «Курган» под руководством Алексея Сотникова. На заболоченном участке в районе деревни Прошиваловки Миленинского сельсовета с шестиметровой глубины подняли фрагменты самолета-штурмовика Ил-2: заднее колесо с резиной, фрагменты двигателя, бронекапсулы, сообщает администрация региона.

По словам старожилов деревни, советский самолет был сбит противником в дни Курской битвы летом 1943 года, сдетонировал и собственный боезапас. Летчики покинули Ил-2 с парашютами, один из них погиб.

- Надеемся, что по обломкам самолета удастся найти номер двигателя и установить имена членов экипажа, – сказал Алексей Сотников