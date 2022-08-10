В школы Курска 1 сентября пойдут 28 ребят из Украины и ЛДНР

Сейчас идет вторая волна приема заявок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске за парты сядут почти шесть тысяч первоклассников.

По информации и. о. председателя комитета образования города Елены Российской, заявления на запись детей в первый класс подали порядка 5939 родителей будущих обучающихся, которые проживают на закрепленных за школами территориях.

Сейчас идет вторая волна приема заявок, которая продлится до 5 сентября. В этот период подать документы могут те, кто живет за пределами закрепленной за школой территории. Детей смогут принять при наличии свободных мест. Информация об этом размещается на сайтах образовательных организаций.

Кроме того, в первые классы зачислены 28 детей из ДНР, ЛНР и Украины. Их примут школы №№ 1, 5, 10, 16, 18, 31, 32 и 61.