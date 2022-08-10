Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 7:47

В школы Курска 1 сентября пойдут 28 ребят из Украины и ЛДНР

Всего же за парты в областном центре сядут почти шесть тысяч первоклашек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сейчас идет вторая волна приема заявок

Сейчас идет вторая волна приема заявок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске за парты сядут почти шесть тысяч первоклассников.

По информации и. о. председателя комитета образования города Елены Российской, заявления на запись детей в первый класс подали порядка 5939 родителей будущих обучающихся, которые проживают на закрепленных за школами территориях.

Сейчас идет вторая волна приема заявок, которая продлится до 5 сентября. В этот период подать документы могут те, кто живет за пределами закрепленной за школой территории. Детей смогут принять при наличии свободных мест. Информация об этом размещается на сайтах образовательных организаций.

Кроме того, в первые классы зачислены 28 детей из ДНР, ЛНР и Украины. Их примут школы №№ 1, 5, 10, 16, 18, 31, 32 и 61.