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Спорт10 августа 2022 7:46

Курянин Сергей Сердюк стал призером всероссийских соревнований по велоспорту

Турнир стартовал накануне, 9 августа, в Курском районе
Алексей СЕРГУНИН
Сергей Сердюк проехал 25 километров за 31 минуту 59,96 секунды. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Сергей Сердюк проехал 25 километров за 31 минуту 59,96 секунды. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Определились победители и призеры по итогам первого дня всероссийских соревнований по велосипедному спорту. У мужчин в индивидуальной гонке на 25 километров бронзовую медаль завоевал хозяин турнира курянин Сергей Сердюк. Он преодолел дистанцию за 31 минуту 59,96 секунды. Победу праздновал Илья Байдиков (Самарская область), опередивший Сергея на одну минуту 13,89 секунды. Второе место занял Евгений Чистик (Москва) – он оказался быстрее Сердюка на 47,95 секунды.

Как сообщалось ранее, баскетболист Дмитрий Дойников вернулся в Курск. Он выступал за «Русичей» в первой половине прошлого сезона.

Тем временем, куряне завоевали шесть медалей на первенстве России по спортивной борьбе.