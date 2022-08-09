Рядом с водяной мельницей под Курском построят гостиницу на 30 номеров

В регионе становится все больше туристических мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Один из операторов отельного бизнеса заинтересован в строительстве гостиничного комплекса на территории рядом с водяной мельницей в селе Красниково Пристенского района. Это будет отель на 30 номеров и 25 индивидуальных домиков, сообщили в администрации региона.

Возведение объекта начнется в следующем году, а открытие запланировано на 2025 год. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта более 250 млн рублей.

Гостиница — важный объект этого туристического кластера, общая площадь его превысит пять тысяч квадратных метров. После ее открытия гости региона смогут планировать отдых в Красниково на более длительный срок.

Здесь уже готовы дом пекаря, храм и ротонда с лодочной станцией. Сейчас строится Дом Культуры, подворье кузнеца, новая дорога с парковками.