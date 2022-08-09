В Курской области в 2021 году приняли более 8,5 тысячи родов

В регионе работают четыре родильных отделения первого уровня на базе центральных районных больниц Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в прошлом году было принято более 8,5 тысячи родов, сообщает областной комитет здравоохранения. Работают четыре родильных отделения первого уровня на базе центральных районных больниц, пять роддомов второго уровня - три в Курске, по одному в Железногорске и Курчатове; а также областной перинатальный центр, который является медицинским учреждением третьего уровня. Загруженность отделения в БСМП и перинатального центра в настоящее время не превышает 50-70%.

Во время пандемии коронавирусной инфекции курская городская больница №6 долгое время работала как инфекционный госпиталь и роженицы направлялись в другие учреждения. 28 марта в акушерском стационаре вернулись к плановой работе.

С момента открытия тут проведено всего 117 родов, что составило 2,5% от их общего числа по области; в среднем это менее одних родов в день. В связи с этим в региональном комитете здравоохранения принято решение закрыть этот акушерский стационар.