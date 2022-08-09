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Общество9 августа 2022 18:59

В Курской области 10 августа будет до +32

Местами - дожди и грозы
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе стоит жаркая погода

В регионе стоит жаркая погода

Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 августа в Курской области будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти ночью 4-9, днем 7-12 м/с. Температура: - ночью 13-18°, днем 21-26°, на юго-востоке 27-32°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

10 августа с 12:00 до 15:00 на территории хутора Петрин и поселка Черемушки Курского района сотрудники МЧС России по Курской области проведут авиаразведку пожарной обстановки. С помощью двух беспилотных авиационных систем спасатели выполнят осмотр местности, а также проведут профилактическую работу с населением.