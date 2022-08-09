В Курске на Чехова идет ремонт дороги

В центре города на разных участках идут работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На улице Чехова дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. За два дня планируется уложить более 700 тонн асфальта. Длина объекта чуть более километра, сообщили в мэрии.

Кроме обновления проезжей части, здесь также заменят бортовой камень и дорожные знаки, благоустроят тротуары, отремонтируют колодцы инженерных сетей, восстановят искусственные дорожные неровности, нанесут разметку.

В связи с подводом теплосетей к новым многоэтажкам на улице Энгельса с 9 утра 10 августа до 16:00 31 августа 2022 года будет перекрыто движение транспорта на улице Ольшанского на участке от Энгельса до парка КЗТЗ в обоих направлениях, сообщает администрация региона.

Ранее КП сообщала, что 9 августа по трассе южного обхода города Курска состоится индивидуальная гонка с дистанцией 25 километров. Из-за этого с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение по участку южного обхода города Курска.