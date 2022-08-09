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Общество9 августа 2022 14:26

В Курске многодетные семьи судятся из-за отсутствия коммуникаций

Иск к мэрии подала прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
Мэрию могут обязать провести объекты инженерной и дорожной инфраструктуры

Мэрию могут обязать провести объекты инженерной и дорожной инфраструктуры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска принял к производству иски в защиту интересов семи многодетных семей.

В исках указано, что на земельных участках, предоставленных в собственность многодетным семьям, нет сетей газо- и водоснабжения, водоотведения, электричества, а также твердого дорожного покрытия.

Прокурор просит восстановить жилищные и земельные права социально незащищенной категории граждан, обязав администрацию Курска обеспечить земельные участки объектами инженерной и дорожной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.