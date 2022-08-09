10 августа курский "Авангард" примет ФК "Динамо-Брянск"

Игра пройдет на стадионе "Трудовые резервы"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В среду, 10 августа, курский "Авангард" в рамках пятого тура Первенства Второй лиги принимает своего ближайшего преследователя - ФК "Динамо-Брянск".
После четырех туров курская команда возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков, брянская футбольная дружина расположилась на второй строчке с восемью очками.
Начало матча в 18:00.
Билеты можно купить в кассе стадиона с 15:00 10 августа.
Ранее КП сообщала, что в Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола.
Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.