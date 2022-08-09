10 августа курский "Авангард" примет ФК "Динамо-Брянск"

Игра пройдет на стадионе "Трудовые резервы" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В среду, 10 августа, курский "Авангард" в рамках пятого тура Первенства Второй лиги принимает своего ближайшего преследователя - ФК "Динамо-Брянск".

После четырех туров курская команда возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков, брянская футбольная дружина расположилась на второй строчке с восемью очками.

Начало матча в 18:00.

Билеты можно купить в кассе стадиона с 15:00 10 августа.

Ранее КП сообщала, что в Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола.

Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.