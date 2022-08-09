Куряне завоевали шесть медалей на первенстве России по спортивной борьбе

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве пошло первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг) среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет. Куряне завоевали шесть медалей. Команда Центрального федерального округа заняла второе место. Обладательница двух золотых наград Дарья Лукьянчикова получила путевку на первенство мира среди спортсменов до 20 лет!

Грэпплинг

1 место - Дарья Лукьянчикова (ВК 53 кг)

3 место - Елизавета Фролова (ВК 90 кг)

Грэпплинг-ги

1 место - Дарья Лукьянчикова (ВК 53 кг)

3 место - Елизавета Фролова (ВК 90 кг)

3 место - Валерия Голенькова (ВК 48 кг)

3 место - Артём Просолупов (ВК 130 кг)