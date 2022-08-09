Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт9 августа 2022 10:22

Куряне завоевали шесть медалей на первенстве России по спортивной борьбе

Дарья Лукьянчикова получила путевку на первенство мира
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские спортсмены снова отличились

Курские спортсмены снова отличились

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве пошло первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг) среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет. Куряне завоевали шесть медалей. Команда Центрального федерального округа заняла второе место. Обладательница двух золотых наград Дарья Лукьянчикова получила путевку на первенство мира среди спортсменов до 20 лет!

Грэпплинг

1 место - Дарья Лукьянчикова (ВК 53 кг)

3 место - Елизавета Фролова (ВК 90 кг)

Грэпплинг-ги

1 место - Дарья Лукьянчикова (ВК 53 кг)

3 место - Елизавета Фролова (ВК 90 кг)

3 место - Валерия Голенькова (ВК 48 кг)

3 место - Артём Просолупов (ВК 130 кг)