В Курской области с начала года смертность снизилась на десять процентов

Ситуация улучшилась и в целом по Черноземью Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росстат представил данные о естественном движении населения за шесть месяцев 2022 года. Смертность в регионах Черноземья по сравнению с январем - июнем 2021 года снизилась на 8,8%. В Липецкой области этот показатель сократился на 13,6%, в Орловской - на 7,2%, в Воронежской — на 7,1%, в Тамбовской - на 5,8%, в Белгородской – на 4,8%.

В Курской области смертность за этот период снизилась на 10,8%. Этот показатель второй в Черноземье и пятый в ЦФО. В январе – июне 2021 года в Курской области скончалось 11 008 человек, за шесть месяцев 2022 года – 9 816 человек, сообщили в администрации региона.

В этом году в регионе запущен новый проект, направленный на снижение смертности, – «Диспансерный патруль». Бригада скорой помощи с участковой медсестрой проводит на дому осмотры людей с болезнями системы кровообращения. Списки курян для посещения составляют врачи поликлиник на основании медицинских показаний.