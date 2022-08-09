В Курской области проходят учебные стрельбы

Курян просят соблюдать спокойствие Фото: Светлана ВОЛКОВА

Учебные стрельбы наших военнослужащих в Рыльском районе продолжаются.

- Сегодня они будут проходить с 10.00. до 15.00. в западной части района. Прошу не волноваться, - сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что В поселке Теткино Глушковского района продолжают ремонт домов, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. За минувшую неделю установлено 54 пластиковых окна, смонтировано 186 метров заборов, остеклено 71 квадратных метров деревянных окон, вставлено 13 стеклопакетов, заменено 32 квадратных метра сайдинга.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 30 июля, осталось восстановить 31 частный дом. Предстоит отремонтировать восемь кровель жилых домов и три – на хозпостройках, требуется замена сайдинга на четырех фасадах, еще два необходимо оштукатурить. В 12 домах специалисты вставят пластиковые окна, в двух хозяйствах восстановят поврежденные заборы. Все работы планируют завершить к 22 августа, сообщает администрация региона.