От ковид умер 86-летний курянин

В регионе растет заболеваемость ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 9 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 121 089 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 86 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 224 человека, на ИВЛ – четверо (инвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид скончался в регионе 2501 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.