В Курске перекроют движение на улице Ольшанского

Дорогу перекроют из-за прокладки теплосетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с подводом теплосетей к новым многоэтажкам на улице Энгельса с 9 утра 10 августа до 16:00 31 августа 2022 года будет перекрыто движение транспорта на улице Ольшанского на участке от Энгельса до парка КЗТЗ в обоих направлениях, сообщает администрация региона.

Ранее КП сообщала, что 9 августа по трассе южного обхода города Курска состоится индивидуальная гонка с дистанцией 25 километров. Из-за этого с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение по участку южного обхода города Курска.

10 августа по дороге Верхняя Медведица – деревня Разиньково пройдет групповая гонка протяженностью 108 километров у юниоров и 135 километров у взрослых участников. В связи с этим с 9:30 до 14:00 для автомобилистов закроют дорогу от точки старта в деревне Верхнекасиново до точки разворота в деревне Разиньково.

11 августа на проспекте Плевицкой в Курске состоится чемпионат России среди мужчин и первенство России среди юниоров 17-18 лет по велосипедному спорту (шоссе - критериум). Движение перекроют в Курске от дома № 37 по проспекту Плевицкой до дома № 49, расположенного по улице Косухина, с 9:40 до 13:00.