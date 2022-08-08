Правительство Курской области возглавил Алексей Смирнов

В новой структуре предполагается четыре вице-премьера и семь заместителей главы региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава региона Роман Старовойт представил проект новой структуры исполнительной власти Курской области. Его обсудили на заседании Экспертного совета при губернаторе.

Согласно уставу региона, который в июле единогласно принят областной Думой, региональную администрацию трансформируют в правительство. Отраслевые органы, осуществляющие работу по реализации двух и более национальных проектов, предложено преобразовать в министерства; их будет 16, сообщили в администрации региона.

Возглавит правительство региона первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. В новой структуре власти предполагается четыре вице-премьера и семь заместителей главы региона. Кадровые назначения в рамках формирования правительства должны состояться в течение двух месяцев.

Эксперты высказали свое мнение о предлагаемой структуре власти. Прозвучало предложение обратить внимание на усиление в правительстве такого направления, как туризм.