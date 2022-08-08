В Курской области выросли темпы вакцинации от коронавируса

Курская область одной из первых получила назальную вакцину Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области увеличиваются темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, с 25 июля по 7 августа было привито первым компонентом свыше 11 тысяч человек, а за предыдущие полмесяца этот показатель составил 6,7 тысячи человек.

Начиная с 3 августа в поликлиниках и прививочных центрах вакцинируются от COVID-19 уже более 1,2 тысячи человек ежедневно.

Курская область одной из первых получила назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Первая партия составила 12 тыс. атомайзеров. За последние 3 дня в центре вакцинации в «МегаГРИННе» ею привито 311 человек.

Сделать прививку можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. В последнем проанализирован поток желающих и скорректирован график работы прививочного пункта. Теперь он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00.