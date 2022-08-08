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Здоровье8 августа 2022 13:06

В Курской области выросли темпы вакцинации от коронавируса

Сделать прививку можно во всех поликлиниках
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курская область одной из первых получила назальную вакцину

Курская область одной из первых получила назальную вакцину

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области увеличиваются темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, с 25 июля по 7 августа было привито первым компонентом свыше 11 тысяч человек, а за предыдущие полмесяца этот показатель составил 6,7 тысячи человек.

Начиная с 3 августа в поликлиниках и прививочных центрах вакцинируются от COVID-19 уже более 1,2 тысячи человек ежедневно.

Курская область одной из первых получила назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Первая партия составила 12 тыс. атомайзеров. За последние 3 дня в центре вакцинации в «МегаГРИННе» ею привито 311 человек.

Сделать прививку можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. В последнем проанализирован поток желающих и скорректирован график работы прививочного пункта. Теперь он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00.