В Курской области восстановление сел после обстрелов завершат к 22 августа

Восстановительные работы идут в приграничье Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Теткино Глушковского района продолжают ремонт домов, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. За минувшую неделю установлено 54 пластиковых окна, смонтировано 186 метров заборов, остеклено 71 квадратных метров деревянных окон, вставлено 13 стеклопакетов, заменено 32 квадратных метра сайдинга.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 30 июля, осталось восстановить 31 частный дом. Предстоит отремонтировать восемь кровель жилых домов и три – на хозпостройках, требуется замена сайдинга на четырех фасадах, еще два необходимо оштукатурить. В 12 домах специалисты вставят пластиковые окна, в двух хозяйствах восстановят поврежденные заборы. Все работы планируют завершить к 22 августа, сообщает администрация региона.

Всего с начала специальной военной операции в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 19 многоквартирных и 72 частных дома, два магазина, пять объектов социально-культурной сферы.

Установлено более 320 пластиковых окон, смонтировано 840 погонных метров заборов, остеклено 989 квадратных метров деревянных окон, вставлено 144 стеклопакета, приведено в порядок 511 квадратных метров фасадов.