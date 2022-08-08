Сбер провел тысячную сделку с аккредитивом в Черноземье

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Сбер развивает цифровые сервисы и взаимодействует с основными игроками рынка среди агентств недвижимости и застройщиков.

Профессионалы рынка недвижимости считают аккредитив одной из самых надежных форм расчета в сделках между физическими лицами. Накануне специалисты Центрально-Черноземного банка СберБанка осуществили юбилейную 1000-ую сделку в 2022 году.

Применять аккредитив можно не только в сделках с жилой недвижимостью, но и коммерческой, как на первичном, так и на вторичном рынках. Механизм работает, когда необходимо обезопасить расчеты и не потерять свои средства. При использовании аккредитива Сбера банк выступает гарантом при расчетах как для покупателя, так и для продавца.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением СберБанка ПАО «Сбербанк»:

«Аккредитив - это один из самых безопасных способов расчётов. Он используется в сделках с любыми группами товаров и услуг, в том числе на торговых площадках и маркетплейсах. Механизм также широко применяется в сделках с недвижимостью. Осуществляя тысячную сделку, мы предложили нашему клиенту максимально безопасную процедуру при покупке квартиры на вторичном рынке».

Открытие аккредитива доступно в любом отделении Сбера, а используя приложение Сбербанк Онлайн расчеты между сторонами по сделке можно производить удаленно. Оформить аккредитив онлайн просто: банк создаёт заявление, которое отражается в СберБанк Онлайн плательщика. Плательщику остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие. Получатель, как и плательщик, уведомляются о статусе аккредитива по СМС на каждом этапе процесса: отслеживается поступление заявления, его оформление, получение банком необходимых документов для исполнения аккредитива. Раскрытие аккредитива также происходит дистанционно, в автоматическом режиме, на основании полученной Банком выписки из Росреестра, без необходимости визита в Банк.

Банк является гарантом: только при выполнении всех условий продавец получит деньги, а покупатель — товар или услугу.