Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Победа8 августа 2022 11:06

В Курской области установили 15 "Маяков памяти"

Они напоминают о событиях Великой Отечественной войны
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе немало памятных мест

В регионе немало памятных мест

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершилась установка 15 информационных дорожных знаков в рамках проекта Российского военно-исторического общества «Маяки памяти», сообщили в администрации региона.

Так, на трассе в Фатежском районе увековечена память о воинах 38-го мотоциклетного полка под командованием майора Абибулы Мустафаева. С 10 по 21 октября 1941 года они здесь занимали оборону, стремясь сдержать наступление превосходящих сил противника.

У поселка Чермошной в октябре 1941 года защищали подступы к Фатежу и Курску с севера воины 133-й танковой бригады под командованием полковника Василия Полякова. В боях с врагом на этом направлении бригада потеряла 288 человек убитыми и ранеными, 30 танков получили повреждения.