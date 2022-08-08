В Курской области идет централизация "скорой"

По словам чиновников, снизилось время ожидания, благодаря возможности направлять ближайшие к месту вызова бригады Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается централизация службы скорой медицинской помощи Курской области.

- Она проводится для повышения доступности и качества оказания скорой медицинской помощи. Сейчас в общую структуру входят станция СМП города Курска и 16 подстанцией районов региона. При этом все сотрудники продолжают свою работу на прежних местах. Расположение подстанций остается прежним - на базе медицинских организаций. Завершить процесс планируется до конца этого года, - пояснили в администрации региона.

Стало единым оперативное управление бригадами, централизовано обеспечение лекарственными препаратами, медизделияии.

По словам чиновников, снизилось время ожидания, благодаря возможности направлять ближайшие к месту вызова бригады скорой медицинской помощи. Повысился уровень готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи.