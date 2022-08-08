За сутки ковид подтвердился у 81 курянина

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 121 003 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 81 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 216 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2500 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.