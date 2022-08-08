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Здоровье8 августа 2022 7:15

За сутки ковид подтвердился у 81 курянина

Три пациента находятся на ИВЛ
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 121 003 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 81 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 216 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2500 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.