Из-за велосоревнований в Курске перекроют движение с 9 по 11 августа

Схема администрации Курска. Фото: Предоставлено "КП"

Соревнования по велосипедному спорту пройдут в Курске и Курском районе с 9 по 11 августа. Как рассказали в горадминистрации, 9 числа по трассе южного обхода Курска состоится индивидуальная гонка с дистанцией 25 км. Групповая гонка протяженностью 108 км у юниоров и 135 км у взрослых участников пройдет 10 августа по дороге В. Медведица – д. Разиньково.

11 августа соревнования устроят на проспекте Плевицкой в Курске. Там состоится чемпионат России среди мужчин и первенство России среди юниоров 17-18 лет по велосипедному спорту (шоссе - критериум).

Схема администрации Курска.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всей страны. На время их проведения будет ограничено автомобильное движение. 9 августа с 9:00 до 14:00 перекроют участок южного обхода Курска. 10 августа с 9:30 до 14:00 закроют дорогу от точки старта в деревне Верхнекасиново до точки разворота в деревне Разиньково.

11 августа движение закроют в Курске от дома 37 по проспекту Плевицкой до дома 49, расположенного по улице Косухина, с 9:40 до 13:00.