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Здоровье7 августа 2022 8:16

В Курской области отмечен рост заболеваемости ковид

За сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 7 августа в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 120 922 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 83 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 220 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2500 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.