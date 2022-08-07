В Курской области отмечен рост заболеваемости ковид

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 7 августа в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 120 922 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 83 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 220 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2500 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.