В Курске из-за велогонок перекроют дороги

В соревнованиях примут участие около ста спортсменов со всей России Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что в Курске и Курском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту. В них примут участие около ста спортсменов со всей страны.

Так, 9 августа по трассе южного обхода города Курска состоится индивидуальная гонка с дистанцией 25 километров. Из-за этого с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение по участку южного обхода города Курска.

10 августа по дороге Верхняя Медведица – деревня Разиньково пройдет групповая гонка протяженностью 108 километров у юниоров и 135 километров у взрослых участников. В связи с этим с 9:30 до 14:00 для автомобилистов закроют дорогу от точки старта в деревне Верхнекасиново до точки разворота в деревне Разиньково.

11 августа на проспекте Плевицкой в Курске состоится чемпионат России среди мужчин и первенство России среди юниоров 17-18 лет по велосипедному спорту (шоссе - критериум). Движение перекроют в Курске от дома № 37 по проспекту Плевицкой до дома № 49, расположенного по улице Косухина, с 9:40 до 13:00.