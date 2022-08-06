В Курской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 6 августа, в Курской области коронавирусом заболели еще 87 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 120 839 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 209 человек, на ИВЛ – 3 (3 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2500 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы

Ранее КП сообщала, что в Курске стартовала вакцинация от коронавируса назальной вакциной. Ее область получила одной из первых в России. 4 августа в областной центр доставили 12 тысяч атомайзеров, в этот день первый компонент вакцины получили 79 человек.