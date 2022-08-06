В Курске за две недели Диспансерный патруль посетил 527 человек

Обследование проводится бесплатно Фото: Архив "КП"

В Курске продолжает работу Диспансерный патруль. Так, за две недели патруль посетил 527 человек. В девяти случаях пациентов экстренно госпитализировали.

Обследование проводится бесплатно, сообщают в областной администрации. В составе выездной бригады работают сотрудники службы скорой помощи и участковая медсестра из поликлиники. Они посещают людей с болезнями системы кровообращения из групп риска – с сопутствующими заболеваниями, не обращавшихся за медицинской помощью более двух лет.

Медики проводят опрос, измеряют артериальное давление и сатурацию, снимают электрокардиограмму, проводят экспресс-тест на содержание глюкозы в крови. Все результаты вносятся в чек-лист, который передается в поликлинику.

Сейчас в Диспансерном патруле участвуют поликлиники №1, №5 и №6. Перед визитом медицинские работники обязательно предупреждают о своем приезде.