Праздник "Яблочного спаса" отметят у водяной мельницы в Курской области

Широкий ассортимент сувениров предложат курские народные мастера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздник «Яблочного спаса» массово отметят на территории возле водяной мельницы в Пристенском районе Курской области. Большая программа запланирована 19 августа на территории этнографического кластера возле здания водяной мельницы в Красниково. .

Праздник начнется с молебна возле Преображенской церкви в честь Преображения Господня. Затем гостей ждет широкая развлекательная программа «Яблочного спаса», включающая в себя карагодную пляску «Тимоня» и праздничный концерт. Также в этот день здесь отметят муниципальный день урожая.

На территории развернутся развлекательные зоны с народными играми и пленэром. Продукцию представят фермерские хозяйства, широкий ассортимент сувениров предложат курские народные мастера. Мастер-классы намечены в зонах литейщика и кузнеца, помимо этого, пройдут киносеансы под открытым небом.

Будет представлен фудкорт с приглашенными ресторанами, также у посетителей праздника будет возможность попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.