В Курске пройдет легкоатлетический кросс

День физкультурника отметят 13 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на День физкультурника 13 августа пройдет традиционный городской легкоатлетический кросс. В нем смогут принять участие спортсмены с девяти лет и старше. Для юных бегунов - дистанция 1,4 километра, а для взрослых - девять километров.

Предварительные заявки можно отправить на электронную почту: merkury46@yandex.ru до 21:00 11 августа. В день старта регистрации участников не будет, сообщают организаторы.

Ранее КП сообщала, что в Чебоксарах продолжается чемпионат страны по легкой атлетике. Накануне, 4 августа, были разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами у мужчин. Первым к финишу прибежал выступающий за Курскую и Московскую области Владимир Лысенко. Он преодолел дистанцию за 49,16 секунды. Вторым финишировал Тимофей Чалый (Красноярский край, Московская область), уступивший Владимиру 20 сотых. Тройку сильнейших замкнул Федор Иванов (Москва) – он отстал от Лысенко на 33 сотых.