Курское «Динамо» пополнили три новичка

Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

Курское "Динамо" официально объявило, что основную команду пополнили три баскетболистки. Это Елизавета Комарова, Александра Штанько и Варвара Псарева. Из них самой знакомой для курян является Псарева, которая в составе бело-голубых уже играла три с половиной сезона.

Сезон-2021/22 Варвара провела в составе сыктывкарской «Ники». Она приняла участие в 30 матчах в рамках Премьер-лиги, в 28-ми встречах выходила в стартовой пятерке. Средние показатели за игру: время – 31:41 минут, 8,8 очков, 8,9 подборов (3-й показатель в команде), 3,1 голевых передачи.

В прошлом розыгрыше Александра Штанько выступала за столичный МБА. Приняла участие в 27 матчах чемпионата России, в 11-ти встречах выходила в стартовой пятерке. Средние показатели за игру: время – 19:55 минут, 8,1 очко, 5,6 подборов (3-й показатель в команде), 2,2 голевых передачи, 0,9 блокшотов (1-й показатель в команде).

Минувший сезон Елизавета Комарова провела в оренбургской «Надежде». Сыграла в 27 матчах чемпионата России, в 14-ти встречах выходила в стартовой пятерке. Средние показатели за игру: время – 27:06 минут, 9,0 очков, 2,9 подборов, 4,6 голевых передачи (1-й показатель в команде и 2-й показатель в Премьер-лиге среди российских игроков).