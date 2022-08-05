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Спорт5 августа 2022 8:07

Курский легкоатлет Владимир Лысенко стал чемпионом России

Он быстрее всех преодолел дистанцию 400 метров с барьерами
Алексей СЕРГУНИН
Через мгновение Владимир Лысенко первым пересечет финишную черту. Скриншот видео.

Через мгновение Владимир Лысенко первым пересечет финишную черту. Скриншот видео.

В Чебоксарах продолжается чемпионат страны по легкой атлетике. Накануне, 4 августа, были разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами у мужчин. Первым к финишу прибежал выступающий за Курскую и Московскую области Владимир Лысенко. Он преодолел дистанцию за 49,16 секунды. Вторым финишировал Тимофей Чалый (Красноярский край, Московская область), уступивший Владимиру 20 сотых. Тройку сильнейших замкнул Федор Иванов (Москва) – он отстал от Лысенко на 33 сотых.

Как сообщалось ранее, курские дзюдоисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО.

Тем временем, баскетболистка Ксения Левченко попрощалась с курским «Динамо». Она продолжит карьеру в УГМК из Екатеринбурга.