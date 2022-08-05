В Курской области от ковид умер 59-летний мужчина

В Курске можно получить назальную вакцину от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 5 августа в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 120 752 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 85 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 199 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид скончались 2500 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 59 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее КП сообщала, что на площадке Центра здоровья продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе назальной вакциной Спутник V. В Курскую область поставили 12 тысяч доз вакцины.