В Курской области упала опора ЛЭП

ЧП произошло в Курчатовском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вчерашние перебои энергоснабжения областного центра и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе.

С момента происшествия на месте работают оперативные службы, в том числе, выясняется причина чрезвычайного происшествия.

Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в обладминистрации.

Как сообщала ранее КП, вечером 4 августа произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения.

В результате остановилось насосное оборудование и подкачивающие станции, и, как следствие, упало давление в системе водоснабжения.