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Происшествия5 августа 2022 6:39

В Курской области упала опора ЛЭП

На месте работают оперативные службы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
ЧП произошло в Курчатовском районе

ЧП произошло в Курчатовском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вчерашние перебои энергоснабжения областного центра и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе.

С момента происшествия на месте работают оперативные службы, в том числе, выясняется причина чрезвычайного происшествия.

Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в обладминистрации.

Как сообщала ранее КП, вечером 4 августа произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения.

В результате остановилось насосное оборудование и подкачивающие станции, и, как следствие, упало давление в системе водоснабжения.