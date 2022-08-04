В Курске открыли Центр здоровья

Также здесь можно получить назальную вакцину против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в «Мегагринне» заработал Центр здоровья. Выездная мобильная медицинская бригада принимает всех желающих на диспансеризацию. Необходим лишь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Пройти обследование можно в любой день с 14:00 до 20:00.

Время осмотра займет около часа. На месте измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проведут исследование уровня общего холестерина и глюкозы, общего анализа крови, спирометрию, а также проверят состояние кожных покровов на предмет возможных онкозаболеваний. При необходимости посетителю будет предложено дополнительное обследование в поликлинике — без очереди и в удобное время.

На площадке Центра здоровья продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе назальной вакциной Спутник V. В Курскую область поставили 12 тысяч доз вакцины.