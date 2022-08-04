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Происшествия4 августа 2022 19:25

В Курске произошла авария на электросетях

В результате возникли проблемы с водоснабжением
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
ЧП случилось вечером 4 августа

ЧП случилось вечером 4 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения.

В результате остановлено насосное оборудование и подкачивающие станции, и, как следствие, давление в системе водоснабжения.

В настоящий момент оборудование МУП "Курскводоканал" перезапускается, давление в системе в течение часа будет восстановлено.

В комитете ЖКХ также отметили, что если водоснабжение в доме не появилось, просьба обращаться в диспетчерскую службу по номеру 112.