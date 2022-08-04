В Курске произошла авария на электросетях

ЧП случилось вечером 4 августа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения.
В результате остановлено насосное оборудование и подкачивающие станции, и, как следствие, давление в системе водоснабжения.
В настоящий момент оборудование МУП "Курскводоканал" перезапускается, давление в системе в течение часа будет восстановлено.
В комитете ЖКХ также отметили, что если водоснабжение в доме не появилось, просьба обращаться в диспетчерскую службу по номеру 112.