В Курске произошла авария на электросетях

ЧП случилось вечером 4 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения.

В результате остановлено насосное оборудование и подкачивающие станции, и, как следствие, давление в системе водоснабжения.

В настоящий момент оборудование МУП "Курскводоканал" перезапускается, давление в системе в течение часа будет восстановлено.

В комитете ЖКХ также отметили, что если водоснабжение в доме не появилось, просьба обращаться в диспетчерскую службу по номеру 112.