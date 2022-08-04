Под Курском горит автомобиль

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 4 августа в 15:48. В поселке Золотухино Золотухинского района горел автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание тушат 11 человек и четыре единицы техники.

Как сообщают в региональном МЧС, горит автомобиль «Toyota Corolla». Информация уточняется.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».