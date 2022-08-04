В Курке восстановили освещение на 23 объектах

Продолжается ремонт городского освещения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городском комитете ЖКХ сообщают о том, что в Курске продолжается ремонт освещения. Так, за прошедшую неделю: выполнили работы по техническому обслуживанию семи шкафов наружного освещения, установили пять новых светильников, заменили более ста метров воздушных линий.

В результате освещение восстановили на 23 объектах: в сквере в районе памятника Евгению Носову, по улицам и переулку Блинова, Радищева, Пучковке, Верхней Луговой, Орловской, Воробьева, Косухина, Энгельса, ПЛК, Малиновому переулку, Кольцова, Рассыльной, Литовской, 2-й Ольховской, Светлому переулку, Майскому бульвару, Володарского, Котова гора, Ахтырской, проспекту Хрущева, Озерной.

Ранее КП сообщала, что 10 и 11 августа часть Курска в очередной раз останется без света. В связи с проведением плановых работ в электрических сетях отключат электроэнергию на шести улицах города.

На этот раз временные отключения коснулись Сеймского округа.

Так, 10 августа с 9-30 до 15-00 без света будут: улица Еремина 26-56; улица Тракторная 3-19, 10-26 и 2-й Моковский переулок 3-25.

11 августа с 13-30 до 17-00: улица Менделеева 9/5 – 17; улица Юности 8-14 и 2-й Промышленный переулок 1-3.