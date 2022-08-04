В Курске мошенники использовали детей, чтобы украсть дорогие гаджеты

В пунктах выдачи образовалась недостача по 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, преступления произошли в пунктах выдачи заказов товаров на проспекте Ленинского Комсомола и на улице Второй Агрегатной. Подростки заходили в офис и с экрана смартфона показывали QR код для получения дорогого гаджета. Забрав коробку, они уходили, в то время, как сотрудница пыталась провести оплату. В результате, система не срабатывала и в двух пунктах выдачи образовалась недостача по 60 тысяч рублей.

Подростков быстро нашли полицейские. Как оказалось, их использовали для совершения мошенничества незнакомцы.

- Двое молодых людей подходили к детям на улице и предлагали заработать 500 рублей. Просили сфотографировать QR код и по нему забрать заказ из пункта. Получив коробку со смартфоном, они отдавали детям деньги и уходили, - рассказывают полицейские.

Со слов несовершеннолетних составили фоторобот мошенников. Возбуждены уголовные дела. Полицейские распространили предостережение по всем пунктам выдачи, так как случаи мошенничества могут повториться.